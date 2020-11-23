ألمانيا تبدأ برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا الشهر المقبل

أعلن وزير الصحة الألماني، ينس سبان، اليوم الإثنين أن بلاده قد تبدأ برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا الشهر المقبل.

قال سبان في تصريحات صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إن "هناك ما يدعو

للتفاؤل بأنه ستكون هناك موافقة على لقاح في أوروبا هذا العام، لافتًا إلى أنه عقب ذلك يمكن البدء على الفور بحملات التطعيم".وأشار إلى أنه طلب من الأجهزة المعنية في البلاد أن تكون مراكز التطعيم جاهزة بحلول منتصف ديسمبر المقبل، مضيفا أن التنسيق بينهم يسير على ما يرام.وأكد سبان أن ألمانيا حجزت أكثر من 300 مليون جرعة من اللقاحات عبر المفوضية الأوروبية والعقود والخيارات الثنائية.