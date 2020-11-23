أكدت مصادر أفغانية، اليوم الإثنين، حدوث انفراجة يمكن أن تفضي إلى اتفاق سلام بين حكومة كابول ومفاوضي حركة طالبان بعد ما يقرب من شهرين من النضال بشأن اتخاذ قرار حول القاعدة الإجرائية لمحادثات السلام الأفغانية.
ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن هذه المصادر، قولها إن فريقي التفاوض اتفقا على إدراج الاتفاق بين
وقالت المصادر إن كبير المفاوضين الأفغان محمد معصوم ستانيكزاي ومستشار السلام الرئاسي سلام رحيمي يقومان برحلة سرية إلى العاصمة كابول، سعيًا للحصول على موافقة الرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني على الاتفاقية المذكورة.
ومع ذلك، يبدو أن مفاوضي كابول وطالبان في مقر المفاوضات يلتزمون الصمت، ولم يصدر عنهم أي تعليق أو تحديثات بشأن الانفراجة.
وجاء ذلك بعد أيام من اختتام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اجتماعًا مع المفاوضين الأفغان وطالبان يوم السبت، لكن المصادر لم تعلق على ما إذا كانت زيارة بومبيو قد لعبت أي دور في كسر القيود التي أوقفت محادثات السلام منذ شهور.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر أفغانية: تقدم في محادثات السلام بين الحكومة وطالبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.