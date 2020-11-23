44059 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند

سجلت الهند 44 ألفًا و59 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 9 ملايين و139 ألفًا و866 شخصًا.
ذكرت وزارة الصحة- وفق ما
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 443 ألفًا و486 حالة.
وارتفع عدد المتعافين إلى 8 ملايين و562 ألفًا و642 شخصا بزيادة قدرها 41 ألفًا و24 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.
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