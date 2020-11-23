بايدن يرشح أنتوني بلينكن لمنصب وزير الخارجية بإدارته الجديدة

كشفت مصادر أمريكية عن أن الرئيس الأمريكي المُنتخب جو بايدن سوف يرشح أنتوني بلينكن، الذي عمل مساعدًا له لفترة طويلة، لمنصب وزير الخارجية في إدارته الجديدة بالبيت الأبيض.
كان بلينكن عمل نائبًا لوزير الخارجية الأمريكي فيما بين عامي 2015 و2017، كما عمل مع بايدن كمستشار له لسنوات عدة وفي سنة 2008 شارك في
توقعت المصادر أن يقوم بايدن بإعلان ترشيحاته للمناصب الوزارية في إدارته الجديدة في غضون الأيام المقبلة، ربما يوم الثلاثاء المقبل، بحسب رون كلين كبير مساعدي بايدن.
ومن جهة أخرى رجحت المصادر أن يتم ترشيح جيك سوليفان مساعد هيلاري كلينتون في حملتها الرئاسية عام 2016 لمنصب مستشار الأمن القومي، حيث عمل مستشارًا للأمن القومي لبايدن خلال عمل الأخير نائبًا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
ويأتي هذا بينما لا يزال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مصرًا على عدم الاعتراف بنتائج انتخابات 2020 الرئاسية، على رغم عدم نجاح طعون فريقه القانوني على نتائج تلك الانتخابات في عدد من الولايات الحاسمة.
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