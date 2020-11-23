ترامب يغرد من جديد..”سننتصر”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 56 دقيقة

شكك الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب مرة أخرى ، الاثنين، فى نتائج الانتخابات التي خسرها أما منافسه جو بايدن، لافتا إلى أنها شابتها بعض أعمال التزوير.

وقال ترامب، في تغريدة على تويتر: “عدد الأصوات الانتخابية المحتسبة في بعض الولايات المتأرجحة يفوق بكثير عدد الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع”.

وأضاف: “مع مثل هذا السلوك الفاضح.. سننتصر”.

ويصر ترامب على عدم قبول الهزيمة، ويواصل الادعاء دون تقديم دليل، على وجود تزوير شاب العملية الانتخابية، وحرمته من الولاية الرئاسية الثانية.

ورفعت حملة ترامب سلسلة من القضايا، بزعم أنه لم يُسمح لمراقبين من الحزب الجمهوري الدخول لمراقبة تعداد الأصوات الانتخابية في ولايات مهمة كان التنافس فيها قويا.

فيما تقول حملة الرئيس المنتخب جو بايدن إن الانتخابات كانت نزيهة، ودعاوى ترامب القضائية فشلت، حتى أن عمليات إعادة فرز الأصوات التي تمت في ولاية جورجيا، بناء على طلب حملة ترامب، أثبتت فوز المرشح الديمقراطي.