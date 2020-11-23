شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توقعت الهيئة العامة للآثار وحماية البيئة في السعودية حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.



وقالت الهيئة، في نشرتها اليوم: بمشيئة الله تعالى - استمرار انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية للمملكة ، كما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الشرقية ، المدينة المنورة ) وسماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية

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