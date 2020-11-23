شكرا لقرائتكم خبر عن الملـك سلمـان: نطـور أضخـم منشأة للهيــدروجــين الأخضــر فــي «نـيـوم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الأحد، أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، شجعت إطار الاقتصاد الدائري للكربون التي يمكن من خلالها إدارة الانبعاثات بنحو شامل ومتكامل، بهدف تخفيف حدة آثار التحديات المناخية، وجعل أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة، وتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة، والوصول إليها، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على تطوير أضخم منشأة للهيدروجين الأخضر في منطقة نيوم.

جاء ذلك في كلمة للملك سلمان خلال الفعالية المصاحبة الثانية حول الحفاظ على الأرض. وقال خادم الحرمين الشريفين: «يشرفني أن أرحب بكم في الفعالية المصاحبة الثانية حول الحفاظ على كوكب الأرض في إطار الاقتصاد الدائري للكربون»، مشيراً إلى أنه «في الوقت الذي نتعافى فيه من تداعيات الجائحة، علينا أن نهيئ الظروف التي تكفل إيجاد اقتصاد قوي وشامل ومتوازن ومستدام من خلال تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض».

وأضاف أن «الحفاظ على كوكب الأرض يعتبر ذا أهمية قصوى، وفي ظل زيادة الانبعاثات الناتجة عن النمو الاقتصادي».

وشدد خادم الحرمين الشريفين على أنه «من هذا المنطلق، شجعت رئاسة المملكة إطار الاقتصاد الدائري للكربون التي يمكن من خلالها إدارة الانبعاثات بنحو شامل ومتكامل، بهدف تخفيف حدة آثار التحديات المناخية، وجعل أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة»، مؤكداً أن «هذه الركائز تشكل مجتمعة، نهجاً شاملاً ومتكاملاً وواقعياً يتيح الاستفادة من جميع خيارات إدارة الانبعاثات».

وأوضح أن «المملكة ستقوم بإطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، لترسيخ وتسريع الجهود الحالية، لتحقيق الاستدامة بأسلوب شامل. ندعو الدول الأخرى للعمل معنا، لتحقيق أهداف هذا البرنامج».وأضاف أنه «في عام 2012، أطلقنا البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، في جهود تقليل الانبعاثات ضمن مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون. وكذلك لدينا العديد من المبادرات المعنية بالتقاط الكربون وتحويله إلى مواد خام ذات قيمة، بما يشمل ذلك المنشأة الأضخم في العالم لتنقية ثاني أكسيد الكربون، والتي أنشأتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك ) بمقدار 500 ألف طن في السنة، وكذلك خطة أرامكو السعودية للاستخراج المحسّن للنفط بمقدار 800 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السنة. وعلى غرار ذلك، نعمل على تطوير أضخم منشأة للهيدروجين الأخضر في منطقة نيوم».

وأكد الملك سلمان أنه «إدراكاً من المملكة للدور المهم لعملية امتصاص الكربون من خلال الطبيعة، فقد نادينا بتبني هدف طموح يتمثل في الحفاظ على مليار هكتار من الأراضي المتدهورة، واستصلاحها بنحو مستدام، وذلك بحلول عام 2040م». (واس)