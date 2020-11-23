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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر .. تسجل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 23 نوفمبر 2020
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس الأحد تسجيل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 13 حالة جديدة.
وكشفت عن خروج 98 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101881 حالة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 351 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.
وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 113027 حالة من ضمنهم 101881 حالة تم شفاؤها، و 6548 حالة وفاة.
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