شكرا لقرائتكم خبر عن 271 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل
وبلغ العدد اليومي للإصابات 271 حالة جديدة نزولا من 330 حالة تم تسجيلها يوم الأحد بعد أن ظل عدد الإصابات يحوم فوق 300 حالة لمدة خمسة أيام متتالية ، وهو مستوى لم نشهده كوريا الجنوبية منذ أغسطس حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وقال المسؤولون إن الأرقام تميل إلى الانخفاض خلال عطلات نهاية الأسبوع بسبب قلة الاختبارات.
وعززت الحكومة قواعد التباعد في العاصمة سول والمناطق المجاورة يوم الأحد وأغلقت الحانات والنوادي الليلية وفرضت قيودا على التجمعات الدينية وتناول الطعام في المطاعم ابتداء من يوم الثلاثاء.
وقال نائب وزير الصحة كانج دو-تاي في اجتماع اليوم الاثنين "إذا لم نتمكن من قطع روابط العدوى ، فقد لا تستمر جهودنا لمكافحة الفيروس ومواجهتنا الطبية للفيروس".
واتهم بعض الخبراء السلطات بالفشل في اتخاذ إجراءات أقوى في وقت سابق على الرغم من أن الزيادات في الأرقام اليومية وغيرها من المعايير تفي بالشروط التي وضعتها الحكومة لقيود أكثر صرامة.
وأصدرت الجمعية الكورية للأمراض المعدية ، وهي مجموعة كبيرة من الأطباء ، بيانًا يوم الجمعة حذر من أن عدد الإصابات يمكن أن يصل إلى ألف حالة يوميا في الأسابيع المقبلة إذا لم يتم اتخاذ تدابير فعالة
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