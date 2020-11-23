محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت متحدث عسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن، استهداف محطة توزيع لشركة النفط السعودية "أرامكو" في مدينة جدة بصاروخ. وأضاف المتحدث العسكري، صباح الاثنين، أن نتائج الضربة الحوثية جاءت "دقيقة جدًا"، حسب "بي بي سي عربي". وانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان المستهدف. ولم يصدر تأكيد بعد من السعودية لهذا الإعلان.

كانت هذه تفاصيل خبر بي بي سي: الحوثيون يعلنون استهداف محطة "أرامكو" السعودية في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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