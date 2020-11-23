حملة ترامب الانتخابية: المحامية سيدني باول ليست في الفريق القانوني للرئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
نأت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسها عن المحامية سيدني باول، التي روجت حينما كانت ضمن الفريق القانوني للرئيس لنظريات المؤامرة وادعت باطلا أن الرئيس ترامب فاز في انتخابات 3 نوفمبر "بأغلبية ساحقة".
وقالت حملة الرئيس ترامب في بيان:" إن سيدني باول تمارس المحاماة لحسابها الخاص. هي ليست عضوًا في الفريق القانوني لترامب". وأضاف البيان "كما أنها ليست محامية شخصية للرئيس".
وقبل أسبوع واحد فقط ، كان ترامب قد وضع باول ضمن فريقه القانوني "الرائع حقًا" الذي يقوده عمدة نيويورك السابق رودي جولياني.
وقد سعى الفريق القانوني للرئيس ترامب لإلغاء فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية من خلال تقديم طعون قانونية فاشلة ونشر ادعاءات لا أساس لها عن حدوث تزوير في أصوات الناخبين على نطاق واسع.
وقد رفض قضاة في عدة ولايات بالفعل العديد من الدعاوي القضائية التي رفعها الفريق القانوني لترامب.
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