صهر أردوغان اقترض 245 مليار ليرة قبل استقالته

كشفت وسائل إعلام محلية في تركيا، اقتراض وزارة الخزانة والمالية في عهد الوزير السابق، بيرات البيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، المستقيل مؤخرًا، 244.5 مليار ليرة إضافية من أجل سد العجز في تحصيل إيرادات الموازنة العامة التي بلغت 1.30 تريليون ليرة تركية.

وبحسب صحيفة "جمهورييت" التركية، إن المبلغ التراكمي لإيرادات الموازنة العامة بلغ 1.3 تريليون ليرة، وإنه بحسب بيانات وزارة الخزانة والمالية في أكتوبر(تشرين الأول) 2020، قد جمعت الحكومة 805.5 مليار ليرة فقط من هذا المبلغ، بينما عجزت عن جمع عائدات بقيمة 550.7 مليار ليرة.

وبسبب العجز في تحصيل الإيرادات، لجأت الخزانة التركية إلى الاقتراض، لتضيف إلى ديون الخزانة 244.5 مليار ليرة إضافية، في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، أي خلال فترة تولي بيرات البيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخزانة والمالية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب رجب أردوغان قبل استقالة صهره ووزير المالية بيرات البيراق بعد انهيار الوضع الاقتصاد في البلاد