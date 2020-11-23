شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تشيع 14 من عناصرها لقوا مصرعهم برصاص قوات الجيش والان مع التفاصيل

مليشيا الحوثي تشيع 14 من عناصرها لقوا مصرعهم برصاص قوات الجيش الإثنين 23 نوفمبر 2020 شيعت مليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة صنعاء 14 مسلحاً من عناصرها بينهم 5 من القيادات الميدانية.

ونشرت وسائل إعلام المليشيا أخبار تشييع القتلى في صنعاء بينهم 5 من القيادات الميدانية التي تنتحل صفات عسكرية رفيعة. وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا بشكل يومي تشييع قتلى الجماعة وذلك على وقع ضربات قوات الجيش والمقاومة في جبهات مارب والجوف. وتلقت مليشيا الحوثي مؤخراً ضربات موجعة وفقدت قيادات ميدانية بارزة، وتحولت صحاري الجوف وجبال مأرب إلى محرقة مفتوحة للمليشيا.

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