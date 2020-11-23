محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة في كولومبيا مساء الأحد تسجيل 7924 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى مليون و 248 ألفا و 417 حالة.
وذكرت الوزارة في بيان نشرته على موقع "تويتر" أنه تم تسجيل 6 آلاف و 9 حالات شفاء و 7924 حالة إصابة جديدة بالفيروس و 183 حالة وفاة في كولومبيا.
وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد المتعافين من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا وصل إلى مليون و 150 ألفا و 932 حالة، في حين ارتفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و 248 ألفا و 417 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغت 35 ألفا و 287 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر كولومبيا تسجل 7924 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.