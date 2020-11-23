شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله والان نبدء بالتفاصيل

أعلن في وقت متأخر من مساء الأحد عن وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. وعاد ولد الشيخ عبد الله قبل أسبوع إلى نواكشوط من رحلة علاجية في تركيا. وتعرض ولد الشيخ عبد الله لوعكة صحية في وقت متأخر من مساء الأحد، نقل إثرها إلى عيادة خاصة في نواكشوط، حيث توفي لحظة وصوله للعيادة.

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