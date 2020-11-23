شكرا لقرائتكم خبر عن كينيا تسجل أكثر من 1200 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكينية عن تسجيل 1211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 17 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في كينيا بلغ 77 ألفًا و 372 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و 380 حالة.

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