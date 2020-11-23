شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا قد تبدأ برنامج التطعيم ضد كوفيد-19 الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل
وقال سبان في مقابلة صحفية "هناك ما يدعو للتفاؤل بأنه ستكون هناك موافقة على لقاح في أوروبا هذا العام.
"وبعد ذلك يمكننا أن نبدأ على الفور"
وأضاف سبان أنه طلب من الولايات الاتحادية الألمانية أن تكون مراكز التطعيم جاهزة بحلول منتصف ديسمبر كانون الأول وأن هذا يسير على ما يرام".
وقال إن ألمانيا حصلت على أكثر من 300 مليون جرعة لقاح من خلال المفوضية الأوروبية والعقود والخيارات الثنائية.
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