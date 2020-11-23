شكرا لقرائتكم خبر عن هل يسمح «عمران» بمشاركة شريف في الدفن؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت أسرة رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، أمس (الأحد) وفاة والدة كل من نواز شريف وشقيقه شهباز شريف في لندن ، عن عمر يناهز 90 عاماً بعد صراع مع المرض.

ويوجد نواز شريف حالياً في لندن بسبب تلقيه العلاج فيما يقطن شقيقه شهباز شريف رئيس وزراء إقليم البنجاب السابق في السجن بسبب تهم فساد؛ ولم يتحدد بعد إن كان نواز شريف سيشارك في دفن والدته كونه عليه محكومية بالسجن وقد يتم القبض عليه فور وصوله لباكستان بحسب ما أوضحته مصادر باكستانية.. وبحسب نفس المصادر فإن مريم شريف؛ ابنة نواز شريف علمت بنبأ وفاة جدتها خلال مشاركتها في جلسة احتجاجية مبرمجة في مدينة بيشاور.. ولم يتم تأكيد السماح لشهباز شريف المسجون في لاهور المشاركة في الدفن. وأكد حسين نواز شريف لـ«الخليج 365» أن جدته تعرضت قبل يومين لارتفاع في درجات الحرارة؛ مما أدى لتدهور حالتها الصحية ووفاتها إلى جانب لديها أمراض مزمنة.من جهته قدم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وقائد أركان الجيش الفريق أول قمر باجوا التعازي لنواز شريف وأسرته في وفاة والدته..وخلال العام الماضي، توفيت زوجة نواز شريف في لندن وتم دفنها في لاهور ولم يتمكن نواز من حضور دفنها.وتمت إقالة نواز شريف عام 2017 من منصبه بسبب تهم بالفساد، وسجن قبل انتخابات 25 يوليو التي خسرها حزبه، وقاد شقيقه شهباز الحزب خلال الانتخابات التي أفضت إلى وصول عمران خان إلى السلطة.وقد شغل شريف منصب رئيس وزراء باكستان لثلاث دورات قبل أن يجبر على الاستقالة من منصبه بعد تحقيق بتهم فساد، وحكم عليه غيابياً بالسجن لعشر سنوات الأسبوع الماضي.