شكرا لقرائتكم خبر عن اختصاصات لجنة الشئون العربية والأفريقية بلائحة الشيوخ × 9 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ على تشكيل 14 لجنة نوعية، مع إضافة نص يسمح باستحداث لجان أخرى حسب حاجة المجلس.

وتتكون اللجان النوعية وفقا لما انتهت إليه لجنة إعداد اللائحة الداخلية من (لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشؤون العربية والأفريقية والخارجية، لجنة الدفاع والأمن القومي، لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية، لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة، لجنة الزراعة والري، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لجنة السياحة والثقافة والإعلام، لجنة الشئون الدينية).

وتعد اللجنة الشئون العربية والأفريقية والخارجية أحد اللجان الهامة، والتي نستعرض اختصاصاتها علي النحو التالي :

1- ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

2- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

3- دراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية.

4- السياسة الخارجية للدولة.

5- شؤون جامعة الدول العربية ومنظماتها.

6- المؤتمرات الدولية.العلاقات الدولية.

7- الاتفاقات والمعاهدات الدولية.

8- التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي.

9- شئون المصريين المقيمين في الخارج.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع، والداخلية، والخارجية، وشئون الهجرة والمصريين في الخارج.