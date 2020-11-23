بالصور..دور الصيادلة للتوعية بـ"كورونا" في مؤتمر علمي بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

اختتمت الجمعية العلمية للاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ، الأحد، فعاليات المؤتمر العلمي الثاني، حول مناقشة مجالات الصيدلة المختلفة في المحافظة، وذلك بالتعاون مع نقابة الصيادلة بكفر الشيخ، والتي أقيمت على مدار يومين متتالين.

وشهدت فعاليات المؤتمر، مناقشة أمراض الجهاز التنفسي، وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد تزامنًا مع جائحة كورونا، ودور الصيدلي نحو التوعية بخطورة المرض، وكيفية التصدي، ومحاربة ذلك الوباء، كأحد أضلاع جيش مصر الأبيض، وكذا التوعية بأبرز مجالات الصيدلة، متمثلة فى الصيدلة الإكلينيكية والصيدلة الصناعية.

كما ناقش المؤتمر، كيفية سد الفجوة بين التعليم الجامعي، وسوق العمل في مجال الصيدلة، من خلال مجموعة من المحاضرات، والتطبيقات، التي تتناول التواصل العلمي الحديث، ومجال تبسيط العلوم، ومهارات التعلم الذاتي.

وأكد أحمد أبوالفتوح، مسؤول التسويق في الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة جامعة كفر الشيخ، لـ"الخليج 365"، أن الاتحاد المصري لكليات الصيدلة يتواجد في 37 كلية صيدلة على مستوى الجمهورية، ويضم في عضويته 5 الآف طالب، وحديثي التخرج، ويندرج من الاتحاد العالمي لكليات الصيدلة، والمتواجد في أكثر من 100 دولة بهدف خدمة الطلاب وتحسين المستوى الصحي.