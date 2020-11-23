الولايات المتحدة تتوقع بدء التلقيح ضد كوفيد-19 مطلع دجنبر القادم

تأمل الولايات المتحدة إطلاق برنامج لبدء عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد قبل منتصف دجنبر القادم، فور حصولها على موافقة السلطات الصحية المعنية، ما سيسمح بتحصين نحو 20 مليون شخص من الفيروس قبل نهاية العام.

وقال المسؤول المكلف بإدارة توزيع وتطوير اللقاحات منصف السلاوي لشبكة “سي إن إن” الأمريكية إن “خطتنا تقضي بالتمكن من إرسال اللقاحات إلى مواقع التلقيح في غضون 24 ساعة من موعد موافقة” إدارة الغذاء والدواء الأميركية عليها. وأضاف “لذا أتوقع أن يتم ذلك في اليوم الثاني من الموافقة عليها، أي في 11 أو 12 دجنبر”.

وأعرب السلاوي عن أمله ببلوغ الولايات المتحدة مرحلة “المناعة الجماعية” ضد الفيروس بحلول ماي بعد إطلاق حملات التطعيم الهائلة. وقال “نظرا لمستوى فعالية اللقاح الذي لدينا (95 في المائة)، فإن تحصين 70 في المائة تقريبا من السكان سيسمح بتحقيق مناعة جماعية حقيقية. وسيحصل ذلك على الأرجح في ماي بحسب خططنا”.

وأضاف “آمل فعلا أن أرى تراجعا في النظرة السلبية تجاه اللقاح وارتفاعا في مستوى تقبل الناس له. سيكون ذلك أساسيا”.

وأعرب الطبيب أنطوني فاوتشي الذي يحظى باحترام كبير على المستوى العلمي في الولايات المتحدة، عن ثقته بحصول تقدم على هذا الصعيد.

وقال فاوتشي لقناة “سي بي إس” إنه في حال تمت الأمور كما هو متوقع وحصل اللقاح على الترخيص من السلطات الصحية، “يمكن تلقيح عشرين مليون شخص بحلول نهاية دجنبر”.

وقال فاوتشي في هذا الصدد “إذا كان لدينا لقاح فعال جدا، ولم تتلقه إلا فئة صغيرة من المجتمع بنسبة 40 أو 50 في المائة، لن نتمكن من تحقيق المناعة الجماعية الضرورية. ما نحتاح إليه هو تلقيح أكبر عدد من الأشخاص”.

وحذر فاوتشي مجددا من التراخي، فيما تسجل الولايات المتحدة أكبر عدد من الإصابات (12 مليونا) وفي عدد الوفيات (نحو 256 ألفا) في العالم.