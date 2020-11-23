بايدن يعلن الثلاثاء أول أعضاء إدارته

الإثنين 23 نوفمبر 2020

قال مساعدو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الأحد إنه سيعلن أسماء أول مجموعة من الوزراء يوم الثلاثاء وإنه يعتزم اختصار مراسم تنصيبه بسبب الجائحة وذلك في الوقت الذي يضع فيه الأساس لإدارته الجديدة على الرغم من رفض الرئيس دونالد ترامب الإقرار بالهزيمة.



ومنذ إعلان فوز بايدن قبل أسبوعين، رفع ترامب سلسلة من الدعاوى القضائية ومارس ضغوطا هائلة لمنع الولايات من التصديق على نتائج الانتخابات، ومُني أمس السبت بخسارة دعوى قضائية جديدة في ولاية بنسلفانيا.

وحث رون كلين، الذي عينه بايدن كبيرا لموظفي البيت الأبيض، إدارة ترامب وخاصة إدارة الأجهزة العامة، على الاعتراف رسميا بفوز بايدن للسماح ببدء عملية نقل السلطة.

وأضاف كلين ”آمل أن تقوم مديرة إدارة الأجهزة العامة (إميلي مورفي) بعملها“.

ومن المقرر أن يتولى بايدن منصبه في 20 يناير كانون الثاني.

وقال كلين لشبكة (إيه.بي.سي) ”رفض عدد قياسي من الأمريكيين رئاسة ترامب، ومنذ ذلك الحين يرفض دونالد ترامب الديمقراطية“.

وكشف بايدن عن سلسلة من الأسماء المختارة للعمل في البيت الأبيض. وقال كلين ”سترون أول أعضاء يختارهم (بايدن) للعمل في إدارته هذا الثلاثاء“، لكنه أحجم عن ذكر أسماء.

وقال بايدن يوم الخميس إنه اختار وزيرا للخزانة. وضمت القائمة المختصرة رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السابقة جانيت يلين، والمسؤولة بالمجلس لايل برينارد، والمسؤولة السابقة بالمجلس سارة بلوم راسكين، ورئيس الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رفاييل بوستيك.

وأشار حلفاء لبايدن أيضا إلى أنه ربما يعلن اختياره لمنصب وزير الخارجية في أقرب وقت هذا الأسبوع، مع اعتبار مستشارة الأمن القومي السابقة سوزان رايس والدبلوماسي المخضرم أنتوني بلينكين من بين المرشحين.

وفيما يتعلق بمراسم تنصيب بايدن، قال كلين إنها ستكون تقليدية لكن على نطاق أصغر. وعادة ما تجتذب احتفالات التنصيب والأحداث ذات الصلة حشودا ضخمة إلى واشنطن. ويتزايد حاليا عدد الإصابات والوفيات بسبب مرض كوفيد-19 في أنحاء كثيرة من الولايات المتحدة حيث أودت جائحة فيروس كورونا بحياة حوالي 256 ألف أمريكي.