الإرياني: إدراج مليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب إنصاف لملايين الضحايا

الإثنين 23 نوفمبر 2020

أكد وزير الإعلام معمر الارياني ،ان ادراج مليشيا الحوثي ضمن قوائم الارهاب، إنصاف للمرأة اليمنية وللملايين من ضحايا الجرائم المرتكبة ضد الانسانية، وضمان لعدم تكرار الفضائع التي ترتكبها ولم يسبق لها مثيل، وعدم افلات المسئولين عنها من العقاب.



وقال وزير الإعلام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن معاناة الناجية من معتقلات مليشيا الحوثي المدعومة من ايران ،سونيا صالح نموذج لما تعانيه المرأة اليمنية في مناطق سيطرتها".

وأضاف "هذه الجريمة النكراء واحدة من آلاف الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي الارهابية في مناطق سيطرتها ولم تسلم منها حتى النساء، من اختطاف واخفاء قسري وتعذيب نفسي وجسدي".

‏وأشار الإرياني إلى أن جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي بحق المرأة تجاوزت التقاليد والأعراف التي تحرم المساس بها في ظروف السلم والحرب باعتباره "عيب اسود" والقيم الإنسانية والاخلاقية، في ظل صمت مطبق من منظمات حماية النساء وحقوق الانسان.