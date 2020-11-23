شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا ستعلن أن العزل لن يكون ضروريا لمخالطي حالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت الصحيفة إنه سيُطلب من الأشخاص الذين خالطوا آخرين ثبتت إصابتهم بالفيروس الخضوع لاختبارات يومية لمدة سبعة أيام وسيُسمح لهم بممارسة أعمالهم في غضون ذلك.
وقالت إن الوزراء سيقولون إنه سيتم إلغاء النظام الحالي الذي يلزم الناس بالبقاء في منازلهم لمدة 14 يوما على مستوى البلاد في يناير كانون الثاني في حالة نجاح الخطط التجريبية.
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