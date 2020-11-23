شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب محافظة «سكيكدة» الجزائرية والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصالح الدفاع المدني الجزائري، عدة تشققات وانهيارات بسيطة في البنايات، جراء الزلزال الذي ضرب محافظة سكيكدة وقوتها 5.2 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم، والتي كانت متبوعة بهزتين ارتداديتين . وأوضحت مصلحة الدفاع المدني بمحافظة سكيكدة، أن التشققات والانهيارات البسيطة سجلت بعدة مناطق بالمحافظة منها منقطة عين قشرة وعين بوزيان ورمضان جمال، ومركز الهلال الأحمر الجزائري، ومنطقة بوشطاطة ومحكمة الحروش وبلدية سكيكدة ومؤسسة الديوان الجهوي للفلاحة . وأضافت المصادر نفسها أن وحدات الدفاع المدني تتواجد حاليًا في حالة تأهب ، مع تسخير كل الإمكانيات الضرورية في حالة وقوع هزة أخرى محتملة .

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال يضرب محافظة «سكيكدة» الجزائرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.