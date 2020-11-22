شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية تضرب جنوبي إيران.. ولا تأثير على الدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: «وام»

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد، هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر وقعت على عمق 10 كيلومترات جنوبي إيران في الساعة الثامنة و13 دقيقة من صباح الأحد، حسب التوقيت المحلي للدولة.

وأوضح المركز في بيان، أن مثل هذه الهزات وعلى هذا البعد غير محسوسة في الدولة، وليس لها أي تأثير.

تجدر الإشارة إلى أن هذا النشاط طبيعي على حدود الصفيحة العربية على طول سلسلة جبال زاغروس جنوبي وغربي إيران.