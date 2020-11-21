عبيد الطاير يشارك في الاجتماع الختامي لوزراء مالية مجموعة العشرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

شارك عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ممثلاً عن دولة الإمارات أمس في الاجتماع الختامي لوزراء المالية ضمن اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين" G20".



وعقد الاجتماع عبر تقنيات الاتصال المرئي، لاستعراض مخططات المسار المالي لمرحلة ما بعد جائحة وباء كورونا "كوفيد-19".

وحضر الاجتماع الذي ترأسته المملكة العربية السعودية، وزراء المالية من دول مجموعة العشرين وممثلون عن المنظمات الدولية.

وأشار عبيد حميد الطاير إلى أهمية تمويل البنية التحتية وتعزيز تدفق الاستثمارات كمحفزات رئيسية لتسريع عملية الانتعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد انتهاء جائحة انتشار وباء كورونا "كوفيد-19" وتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن لمختلف دول العالم.

وأكد الطاير ان المسار المشترك نحو التعافي الاقتصادي، يتطلب تبني طرق تمويل جديدة لبناء بنية تحتية مرنة مع ضرورة تعزيز العمل المشترك مع القطاع الخاص لخلق أشكال جديدة من نماذج الاستثمار لتسريع عملية التنمية.

وعقد سابقاً الاجتماع السابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في 13 نوفمبر الحالي، وشارك فيه وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين وممثلون عن الدول المدعوة والمنظمات الدولية والإقليمية. وناقش الاجتماع آخر المستجدات الاقتصادية والتطورات المتعلقة بمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين.

وخلال الاجتماع، شدد عبيد حميد الطاير على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الدولية في دعم "مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين" (DSSI) و نوه ان مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، تعتبر مبادرة نموذجية لتوفير الموارد المالية للدول المحتاجة لمواجهة تداعيات جائحة وباء كورونا (كوفيد-19) وسيكون لها أثر إيجابي كبير على المدى المتوسط والبعيد، مشيرا إلى ان المنظمات الدولية تمتلك القدرة لتحقيق نقلة نوعية في إيصال هذه المبادرة للدول المحتاجة والمؤهلة وذلك من خلال تسهيل التواصل والتنسيق مع الدول الدائنة.