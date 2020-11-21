السيسي يؤكد أهمية التعاون المشترك مع إيطاليا في مختلف القضايا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، الأهمية التي توليها بلاده لتطوير مختلف أطر التعاون المشترك مع إيطاليا والتنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية.



وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي.

وأضاف المتحدث أن الاتصال تناول بعض من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة العسكرية والاقتصادية فضلاً عن تبادل وجهات النظر تجاه عدد من الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك في مقدمتها تطورات الأوضاع في شرق المتوسط ومستجدات القضية الليبية.

وأوضح أن الاتصال تناول كذلك عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الإستراتيجية بين البلدين وتطويرها في عدة مجالات خاصة العسكرية والأمنية والاقتصادية ومجالات الطاقة. وأشار إلى أن الجانبين استعرضا آخر مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين بشأن التحقيقات الجارية في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وقال المتحدث إن الرئيس المصري أشاد بالعلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية إلى جانب التعاون للتصدي للعديد من التحديات في منطقة شرق المتوسط خاصة مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب.

ومن جانبه، أعرب كونتي عن حرص إيطاليا على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة التجارية والاستثمارية والعسكرية إلى جانب التنسيق والتشاور المكثف مع مصر حول تطورات القضايا الإقليمية وسبل تسوية الأزمات بمنطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط.