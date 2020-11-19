تفاصيل اجتماع ماكرون بالقيادات الإسلامية في فرنسا.. الاتفاق على وضع ميثاق القيم الجمهورية والإعتراف بالإسلام كدين وليس حركة سياسية





قالت الرئاسة الفرنسية، إن إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، أعطى مسؤولي الديانة الإسلامية في بلاده، مهلة 15 يومًا لوضع ميثاق للقيم الجمهورية، وذلك خلال استقباله لهم، أمس الأربعاء، والذين عرضوا أمامه الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة، بناءً على طلبه.

وشدد ماكرون، على أن يتضمن الميثاق تأكيدًا على الاعتراف بقيم الجمهورية، وأن يصنف الإسلام في فرنسا كدين وليس حركة سياسية، وكذلك أن ينص على إنهاء التدخل أو الانتماء لدول أجنبية، وذلك بحضور رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، محمد موسوي، وعميد مسجد باريس، شمس الدين حافظ، علاوة على ممثلين عن الاتحادات التسعة التي يتشكل منها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.

وأردف الرئيس الفرنسي، لممثلي الاتحادات التسعة أنه يعلم أن عددًا منها لديه مواقف غامضة من هذه الموضوعات، مضيفًا أنه من الضروري الخروج من هذا الالتباس.

وأضاف ماكرون أنه يأمل من تشكيل المجلس الوطني للأئمة أن ينهي خلال أربع سنوات وجود 300 إمام أجنبي في فرنسا مبعوثين من قبل تركيا والمغرب والجزائر، كما سيمنح المجلس سحب تصاريح الأئمة، إذا أخلوا بـ”ميثاق قيم الجمهورية”، وكذلك منحهم بطاقة رسمية.

كما سيتعين على كل من الإمام وخطيب المسجد والداعية، الإلمام بمستوى مختلف من اللغة الفرنسية وحيازة شهادات دراسية تصل إلى المستوى الجامعي.

