الجيش اليمني يواصل تقدمه جنوب شرقي الجوف

سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أحرزت قوات الجيش اليمني مسنودة بمقاتلي القبائل ومقاتلات التحالف العربي، أمس، تقدماً جديداً في جبهات «الجدافر» و«عدوان»، جنوب شرقي «الحزم» بمحافظة الجوف. وتمكنت قوات الجيش من التقدم بعد كسر محاولة هجوم لميليشيات الحوثي على مواقع الجيش في منطقة «خسف الجوف» و«حلحلان» جنوب شرق الجوف.

وتكبدت ميليشيات الحوثي قتلى وجرحى في صفوفها، إضافة إلى إحراق مدرعة قتالية، فيما لاذت بقية عناصر المليشيات بالفرار.

إلى ذلك، قتل ما لا يقل عن 60 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإرهابية خلال اشتباكات مع الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل في جبهتي «المخدرة» و«نجد العتق» بمحافظة مأرب.

وذكرت مصادر عسكرية، أن أكثر من 60 عنصراً من الحوثيين لقوا مصرعهم وجرح آخرون كما اغتنمت قوات الجيش مجموعة من الأسلحة المختلفة والذخائر.

في السياق ذاته، دكت مدفعية الجيش وطيران التحالف عربات وعدداً من آليات الميليشيات في جبهة «نجد العتق»، كما استهدفت بضربات أخرى مواقع وتجمعات للحوثيين في الجبهة ذاتها.

وتأتي هذه المعارك المستمرة لليوم الثالث على التوالي بين الكر والفر غربي محافظة مأرب تتساقط فيها مجاميع الحوثيين الأولى تلو الأخرى.

في غضون ذلك، تمكنت الفرق الهندسية للقوات المشتركة من إبطال مفعول صاروخ من مخلفات ميليشيات الحوثي في منطقة «القطابا» بمديرية «الخوخة» جنوبي الحديدة. وأوضح مصدر في الفرق الهندسية للقوات المشتركة، أن الفرق عثرت على صاروخ من مخلفات الحوثيين، غير منفجر في منطقة «القطابا»، أثناء القيام بعمليات مسح وتطهير المنطقة من الألغام والمتفجرات والأجسام الغريبة. وأضاف، أن الفرق الهندسية قامت بتفكيك الصاروخ الحوثي وإبطال مفعوله والتعامل معه بنجاح كي لا يلحق الضرر بأهالي المنطقة وللحفاظ على سلامة المدنيين.