شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد مواعيد ثمن نهائي كأس الملك في السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض- عيسى الحكمي

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم 16 و 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل موعداً لمباريات دور الـ16 في بطولة كأس الملك 2020-2021 والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة فرق دوري المحترفين البالغ عددها 16 فريقاً.

من جانبها أعلنت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين تعديل مواعيد مباريات الدوري اعتباراً من الجولة السابعة التي ستصبح في 7 ديسمبر /كانون الأول ، وأقرت إقامة الجولة 15 والأخيرة في الدور الأول من الدوري في 15 يناير/كانون الثاني ، وبينت الرابطة أنها أحدثت التعديلات بسبب مواعيد نهائي كأس الملك 2019-2020 الذي سيجمع النصر بالهلال في نهاية الشهر الحالي ومواعيد ثمن نهائي النسخة الجديدة من نفس البطولة إلى جانب ارتباط فريقي الاتحاد والشباب بنصف نهائي كأس الملك محمد السادس للأندية العربية.