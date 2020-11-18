شكرا لقرائتكم خبر عن شما بنت محمد تؤكد ضرورة ترسيخ التسامح لدى الأجيال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، خلال ورشتين افتراضيتين الأولى بعنوان: «الإمارات وطن التسامح والسلام» لطلبة جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، والثانية «احترام الآخر» بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، أهمية تعزيز وتمكين أهداف ورؤية واستراتيجية القيادة الحكيمة، ودعم أجيال الوطن وترسيخ مبادئ التسامح لديهم.

وأشارت خلال ورشة (الإمارات وطن التسامح والسلام) التي حضرها 250 مشاركاً، وجاءت تزامناً مع اليوم العالمي للتسامح، إلى دور القيادة الرشيدة، والتي تهدف إلى سعادة الإنسان لبناء مجتمع وإنتاج أجيال متسامحة في الإمارات التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من ثقافات متعددة، لافتة إلى كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأن «دولة الإمارات، ومن خلال سياستها ونموذجها في المنطقة، ترسل رسائل إيجابية حول ضرورة التسامح والتعايش والعمل التنموي المشترك، للتصدي للعديد من التحديات التي تواجهنا مجتمعين في إطار الأسرة الدولية».

وتناولت في محاضرة (احترام الآخر) مبادئ قبول الآخر، مبرزة أهمية الاحترام ونهج أسلوب التسامح والتعامل بإيجابية مع الآخرين من دون النظر إلى عرق أو جنس أو دين.