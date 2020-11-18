المبعوث الخاص لإيجاد يُطلع حمدوك على تطورات عملية السلام في جنوب السودان

أطلع المبعوث الخاص لمنظمة الإيجاد لدولة جنوب السودان إسماعيل وايس، رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، على التطورات الخاصة بعملية السلام لدولة جنوب السودان.
استقبل اليوم المبعوث الخاص لمنظمة الإيجاد لدولة جنوب السودان.
وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، أن رئيس مجلس الوزراء، رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيجاد،
جنوب السودان .. مُشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أبدى رضاه عن تطور عملية السلام بدولة جنوب السودان، ووعد بتقديم مزيد من الدعم لعملية السلام بصفته رئيس الدورة الحالية للإيجاد.
وقال وايس، في تصريح صحفي، إن اللقاء تناول المصاعب التي واجهت تنفيذ بعض الملفات التي تخص عملية اتفاقية السلام في دولة
وأضاف أن الهدف المشترك للإيجاد هو تحقيق السلام في دولة جنوب السودان، وكل المنطقة كخطوة أولى لمزيد من النمو والاستقرار في المنطقة.