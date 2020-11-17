شكرا لقرائتكم خبر عن مدير إقامة دبي: العلاقة مع عُمان أزلية راسخة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: نبارك لسلطنة عمان قيادة وشعباً بمناسبة يومها الوطني؛ خمسون عاماً من المنجزات التاريخية والحضارية التي ستظل خالدة في ذاكرة الأجيال القادمة.

وأكد أن ما يربط دولة الإمارات وسلطنة عُمان، ليست علاقة تاريخ مشترك ومصير واحد فقط، وإنما هي علاقة أزلية راسخة، بفضل جهود المغفور لهما السلطان قابوس بن سعيد، وأخية الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراهما، اللذين حرصا على تعزيز هذا الروابط الأخوية التي امتدت لعقود، وازدادت أكثر قوةً ورسوخاً بقيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله. مؤكداً أن السلطان هيثم بن تيمور، خير خلف لخير سلف وستبقى سلطنة عمان الشقيقة كعهدها دائماً رمزاً للازدهار والسلام ونموذجاً رائداً في العلاقات الأخوية الصلبة.