فتح الفلسطينية تعلن عودة التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، في تغريدة على موقع "تويتر" اليوم "‏على ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبه وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان"، بما يعني عودة التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل.

و يذكر أن العلاقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي توقفت

منذ اكثر من خمسة اشهر ردا على إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، نيته فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والبدء بخطة الضم التي تستهدف ضم اكثر من 33% من مساحة الضفة الغربية وغور ألأردن لصالح إسرائيل، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأكد، حسين الشيخ، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تلقى اتصالات ورسائل شفوية ومكتوبة تفيد بالتزام

إسرائيل بالاتفاقيات المبرمة مع الجانب الفلسطيني.

يشار إلى أن الرئيس عباس اتخذ قرار وقف العمل بالاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية خلال اجتماع القيادة الفلسطينية قبل خمسة أشهر، رفضا لخطة الضم وصفقة القرن الأميركية التي طرحتها إدارة الرئيس ترامب.

وتضمن قرار الرئيس عباس وقف العمل بالاتفاقيات الأمنية والمدنية والتنسيق المشترك في وقت رفضت فيه السلطة الفلسطينية استلام عائدات الضرائب "المقاصة" من إسرائيل ردا على قرار الأخيرة خصم مخصصات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين وهو ما رفضه الجانب الفلسطيني ما دفعه لرفض استلامها منذ ذلك الحين .