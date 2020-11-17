عام على اندلاع الثورة الإيرانية… السلطة قطعت الإنترنت ثم قتلت المتظاهرين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 12:22 مساءً - منذ 52 دقيقة

آخر تحديث: 17 - نوفمبر - 2020 11:28 صباحًا

في ذكرى مرور عام على اندلاع الثورة في إيران، كشف بعض المتظاهرين عن جرائم تمت بحقهم مشينة.

وكشف تحقيق جديد لمنظمة العفو الدولية أن النظام الإيراني قد أقدم على قطع الإنترنت خلال الاحتجاجات التي اندلعت في نوفمبر من العام الماضي، لإخفاء العدد الحقيقي لعدد القتلى من المتظاهرين الذين سقطوا على أيدي قوات الأمن.

وكانت إيران قد شهدت في 15 نوفمبر 2019، احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد إثر إعلان السلطات عن فرض زيادة كبيرة في أسعار الوقود.

وبحسب تقارير حقوقية فقد قتلت قوات الأمن المئات من المتظاهرين بينهم نساء أطفال، مشيرة إلى أن تلك القوات إلى أن قوات الأمن كانت تتبع سياسة إطلاق النار بقصد القتل، بدليل أن معظم القتلى قد جرت إصابتهم وقتل في الرأس أو الجذع.

وفي ثاني يومن الاحتجاجات لجأ النظام في طهران إلى قطع اتصالات الإنترنت في البلاد، ليبين البحث الذي أجرته منظمة العفو الدولية أن ذلك اليوم شهد أيضاً أشد الاحتجاجات دموية، إذ قضى أكثر من 100 من المحتجين برصاص قوات الأمن وميلشيات الباسيج التابعة للحرس الثوري.

وتؤكد مصادر حقوقية وفي المعارضة الإيرانية العدد الحقيقي للقتلى في تلك الاحتجاجات أعلى بكثير مما كشف عنه حتى الآن، بيد أن التستر المستمر من جانب نظام الحكم في طهران جعل من الصعب أو المستحيل معرفة الأرقام الحقيقية.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “عندما بدأت أنباء حملة القمع الدامية في التواتر.. صُدم العالم من مستوى العنف الوحشي لقوات الأمن. وقطعت السلطات عمداً الوصول إلى الإنترنت داخل إيران، مخفية المدى الحقيقي لانتهاكات حقوق الإنسان المروعة التي كانت ترتكبها في جميع أنحاء البلاد.”

وتابعت: “اعتقدت الحكومة أنها تستطيع إسكات السكان من خلال قطع الاتصال بالإنترنت عن البلاد، لكن الشعب الإيراني كان مصمماً على إعلام العالم بالحقيقة”.