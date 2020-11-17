بسمة بوسيل تعتذر من تامر حسني.. علاقة النجم المصري وزوجته المغربية تعود إلى سابق عهدها

أكدت مصممة الأزياء المغربية، بسمة بوسيل، اليوم الاثنين، أن علاقتها مع زوجها تامر حسني عادت إلى سابق عهدها، وتم الصلح بينهما، بعدما اتجها، في الأيام الماضية، نحو الطلاق.

وردت بسمة بوسيل على رسالة زوجها في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، التي قال فيها إن تسريبها لمشاكلهما تهور منها، وأكدت ذلك، مبررة إياه بحجم حبها له، وطلبت منه الاعتذار أمام الجمهور.

وكتبت بوسيل في “ستوري” ردا على تامر حسني: “فعلا تهورت، لكن ذلك لأنني أحبك.. أعتذر”.

وكان النجم المصري تامر حسني قد اعتبر أن زوجته المغربية تهورت حين شاركت مشاكلهما مع الجمهور، موضحا أنه على الرغم من ذلك لن يهتم للموضوع، وسيظل يحبها، وبرفقتها.

وكانت بسمة بوسيل قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، وجود مشاكل شخصية مع زوجها تامر حسني أدت بهما إلى التحضير للطلاق، قبل أن يتراجعا عن ذلك.

وسربت مصادر إعلامية أن سبب المشاكل بين تامر، وبسمة، هو الغيرة، وقد تدخلت عائلته لاخماد نيران المشكل، الذي هدد علاقة زواجهما، المستمر منذ عام 2012، والمثمر لـ 3 أطفال.