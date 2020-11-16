شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النظام السوري يعلن وفاة وزير خارجيته وليد المعلم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ متابعات أعلن تلفزيون النظام السوري في وقت مبكر اليوم (الاثنين)، وفاة وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين.

ولم يذكر إعلام النظام بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» أي تفاصيل عن سبب الوفاة. هذا وعُين المعلم الذي توفي عن 79 عاماً وزيرا للخارجية في عام 2006 وشهد الدبلوماسي المخضرم تحول بلاده بدرجة أكبر نحو إيران وروسيا، مما عزز حكم نظام الأسد وسمح له باستعادة معظم الأراضي التي انتزعتها المعارضة.

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