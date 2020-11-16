شكرا لقرائتكم خبر عن التقشف يحول سويسرا إلى بؤرة ساخنة لـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أكدت مجلة «فورين بوليسي» أن السبب في تحوّل سويسرا إلى واحدة من أسوأ بؤر فيروس كورونا في العالم اقتصاديًا أكثر من كونه صحيًا.

وبحسب مقال لـ «جوزيف دي ويك»، فإن سويسرا في طريقها لتجاوز جمهورية التشيك كأكبر بقعة ساخنة في أوروبا لتفشي الفيروس.

وبحسب الكاتب، في الأوقات العادية، يسافر المشاهير والسياسيون في العالم إلى سويسرا لتلقي العلاج في مستشفيات من الدرجة الأولى في البلاد. لكن الآن، تعرض فرنسا استقبال مرضى كورونا السويسريين لتقليل الضغط على مستشفيات جارتها الأوروبية.

وتابع يقول: قاومت الحكومة السويسرية اتخاذ الإجراءات التقييدية اللازمة لاحتواء الفيروس. ومع ذلك، فإن أسباب هذه المقاومة أكثر تعقيدًا إلى حد ما؛ لأن السويسريين لطالما حجبوا الدوافع الأيديولوجية التي توجه السياسة العامة بلغة براغماتية بحتة.

ومضى يقول: مثل ألمانيا، خرجت سويسرا سالمة نسبيًا من الموجة الأولى للوباء في الربيع. ساعد الإغلاق الوطني في احتواء الفيروس، ولكن على عكس برلين، لم تنظر برن إلى النجاح الذي تحقق في الربيع على أنه تشجيع على مواصلة اتباع مسار حذر.

وتابع: مع اعتراف الحكومة بأن الوضع الصحي حرج، فإنها لم تجبر نفسها بعد على فرض إغلاق ناعم كما فعلت معظم الحكومات الأوروبية. ويُظهر البحث الذي أجرته كلية بلافاتنيك الحكومية بجامعة أكسفورد أن تدابير مكافحة فيروس كورونا في سويسرا لا تزال أكثر مرونة من بقية أوروبا والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن أحد العوائق هي الفيدرالية في بلد صغير بالفعل، مضيفًا: بعد الموجة الأولى، منحت الحكومة الفيدرالية كانتونات سويسرا الـ26 الصلاحية لتقديم تدابير الاحتواء الخاصة بها.

وأردف: لكن هذه الكانتونات الصغيرة في الغالب تتردد في اتخاذ إجراء؛ لأنها ستكون مسؤولة عن التكاليف المالية لمثل هذه القرارات.

ومضى يقول: لكن المشكلة الأكبر هي أن اتخاذ إجراءات أكثر تقييدًا لا يتناسب مع فلسفة الحكومة الصغيرة في سويسرا.

وتابع: نظرًا لافتقارها إلى الموارد الطبيعية وقلة الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة بسبب تضاريسها الجبلية، اعتبر السويسريون تقليديًا أن التجارة هي طريقهم الوحيد إلى الازدهار.

وأضاف: مع وجود دولة مركزية ضعيفة واعتمادها على التجارة، كان قطاع الأعمال هو الملك لفترة طويلة. منذ عام 1848، هيمنت الأحزاب المؤيدة للأعمال التجارية على الحكومة الفيدرالية في برن. ولا يوجد حد أدنى للأجور وقليل من حماية العمالة. وتغذي الفيدرالية المالية منافسة ضريبية شرسة بين الكانتونات. كما أن مشاركة الحكومة في الاقتصاد بشكل عام أمر محل استياء.

وتابع: في استطلاعات الرأي، يشير السويسريون باستمرار إلى أنهم قلقون في المقام الأول بشأن تأثيرات الوباء على الاقتصاد، وليس انهيار النظام الصحي. ويمكن تفسير هذا الميل بليبرالية السوق والنجاح الاقتصادي المدوّي للدولة وجاذبيتها للأعمال التجارية العالمية.

وأضاف: تقدر الحكومة أن الخسارة في النشاط الاقتصادي وخطط الدعم في الإغلاق الأول ستعني أن الحكومة ستضطر إلى إصدار ديون بقيمة 22 مليار فرنك سويسري (3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد).

وأردف: يقول أولي ماورو، وزير المالية، إن أي إغلاق جديد من شأنه أن يخاطر بالتضحية بالاقتصاد والمالية العامة من أجل الصحة. هناك القليل من التراجع في وسائل الإعلام أو السياسة السويسرية ضد هذا الرأي. كما لم يقم أي حزب سياسي أو شخصية سياسية بارزة بالضغط علنًا على الحكومة لفرض الإغلاق الناعم.