عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جونسون الناجي من كورونا.. يقترب ثانية من الفيروس

الإثنين 16 نوفمبر 2020

الخليج 365

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، إن السلطات الصحية طلبت من الأخير عزل نفسه ذاتيا بعد مخالطة مصاب بفيروس كورونا.



وقال متحدث باسم جونسون "سيواصل العمل من داونينج ستريت، بما في ذلك قيادة مواجهة الحكومة لجائحة فيروس كورونا".

وأضاف "رئيس الوزراء في حالة جيدة وليس لديه أي أعراض لكوفيد-19".

وكان جونسون نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا هذا العام.

وسجلت بريطانيا 24962 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، انخفاضاً من 26860.

وانخفض العدد اليومي للوفيات الجديدة المسجلة خلال 28 يوماً من الاختبار الإيجابي إلى 168 من 462 ، مما رفع المجموع التراكمي إلى 51934.