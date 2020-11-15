شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يرغب في تلقي إحاطات الأمن القومي في أسرع وقت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

قال رون كلاين الذي اختاره الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض، الأحد، إن على الحكومة الاتحادية اعتماد جهود الفريق الانتقالي الأسبوع الجاري، حتى يتمكن فريق بايدن من تلقي إحاطات الأمن القومي والتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف كلاين على شبكة «إن.بي.سي» أن تغريدة ترامب التي أقر فيها بفوز بايدن، قبل أن يتراجع عنها لاحقا، لم يكن لها تأثير على حقيقة الانتخابات. وقال: «ما يكتبه دونالد ترامب على تويتر لا يحدد ما إذا كان جو بايدن رئيسا. الشعب الأمريكي فعل ذلك».