محافظ بورسعيد يقرر أسعار التصالح على مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قرارًا، اليوم الأحد، بتخفيض قيمة مقابل التصالح على مخالفات البناء بنطاق أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد للمتر المسطح الإداري، وذلك تيسيرًا على المواطنين.

وتضمن قرار المحافظ رقم 351 لسنة 2020، بتخفيض قيمه مقابل التصالح للمتر المسطح الإداري بحي الشرق ومجلس مدينة بورفؤاد بنسبة 30% ليصبح 1190 جنيهًا بدلًا من 1700 جنيها، وحي العرب بنسبة 40% ليصبح 780 جنيها بدلا من 1300 جنيها، وحي المناخ بنسبة 40% ليصبح 660 جنيها بدلا 1100 جنيها.

كما جرى التخفيض بحي الضواحي بنسبة 40% ليصبح 540 جنيها بدلا 900 جنيها، وحي الزهور بنسبة 40% ليصبح 480 جنيها بدلا من 800 جنيها، وحي الجنوب والغرب بنسبة 50% ليصبح 300 جنيها بدلا 600 جنيها.