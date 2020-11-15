بعد التحرير المغربي للكركارات.. “البوليساريو” تحاول ربح معارك وهمية وتخوض حرب “الأخبار الزائفة”

بعد إعلانها عن خوض حرب ضد المغرب، لم تخض جبهة “البوليساريو” الانفصالية، إلى حدود نهاية الأسبوع الجاري، سوى حرب الأخبار الزائفة، لمحاولة تصوير انتصارات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع.

وتروج الجبهة الانفصالية، منذ أمس السبت، لعدد من الأخبار الزائفة، منها أنها تخوض سلسلة هجمات على طول الخط الدفاعي المغربي، وهو ما تؤكد مصادر مغربية رفيعة أنه لم يحدث، ومجرد كذب.

الجبهة الانفصالية، التي تنشد انتصارا وهميا بعد نجاح العملية العسكرية المغربية في ظل دعم دولي مبير لموقف المغرب، روجت لعدد كبير من الإشاعات، مستعملة صورا لأحداث مرتبطة بمناطق أخرى من العالم.

وادعت الجبهة الانفصالية، عبر أبواقها الإعلامية، أنها أوقعت قتلى في صفوف الجيش المغربي، وأسرت جنودا مغاربة، كما ادعت إسقاط طائرة مسيرة مغربية، فيما لا تعدو كل هذه الأخبار أن تكون أخبارا زائفة، لا أساس لها من الصحة.

ويشدد المغرب على أنه لا وجود لأي هجوم عسكري ضد مواقع الجيش على طول الحزام الأمني، في الوقت الذي لا تمل الجبهة الانفصالية من إصدار بلاغات، تدعي خوض اعتداءات وهمية.

وكانت القوات المسلحة الملكية قد أعلنت أن معبر الكركارات أصبح مؤمنا بالكامل بعد العملية العسكرية، التي نفذتها، وهي العملية التي لم توقع أية ضحية، بعدما لاذ المعرقلون الانفصاليون بالفرار مباشرة بعد وصول الجيش المغربي.

واستعاد معبر الكركارات، أمس السبت، حركته الطبيعية، وسط تشديد أمني من الجانبين الموريتاني، والمغربي.