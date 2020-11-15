2020-11-15 | 07:30
190 مشاهدة
غادر وفد المنتخب الوطني بكرة السلة الى تركيا للدخول في معسكر تدريبي تحضيراً للتصفيات الاسيوية.
وخضع وفد المنتخب الوطني للفحوص الطبية امس الاول، قبل ان يتوجه فجر اليوم الى تركيا.
ويستمر المعسكر 12 يوماً، تتخلله مباريات ودية تحضيرية للنافذة الثانية من التصفيات.
وسيواجه المنتخب الوطني نظيره البحريني على ملعب الاخير في الـ26 من الشهر الحالي، بينما سيواجه لبنان في الـ29 من الشهر ذاته.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
كانت هذه تفاصيل خبر وطني السلة يطير الى تركيا تحضيراً للتصفيات الاسيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.