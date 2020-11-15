اليوم.. محاكمة المتهمين في أحداث ميدان الشهداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة المتهمين بالتورط في أحداث العنف التى شهدها ميدان الشهداء بحلوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ميدان الشهداء".
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، قضت في وقت سابق، بمعاقبة 7 متهمين محبوسين في قضية أحداث العنف التى وقعت بميدان الشهداء بحلوان في يوليو 2013، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما.
وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم، استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.