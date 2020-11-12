شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق مصري يوناني على التصدي لاستفزازات تركيا شرق المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تصريحات قوية في زيارته، أمس الأربعاء، إلى اليونان؛ إذ أعلن أن القاهرة تساند أثينا في التصعيد الخطير والانتهاكات المستمرة في شرق المتوسط، في إشارة إلى استمرار تركيا في خرق القوانين الدولية بالتنقيب عن الغاز في المنطقة، جاء ذلك بعد ساعات من اندلاع مظاهرات غاضبة نظمها مئات القبارصة الأتراك في الشطر الشمالي من جزيرة قبرص الثلاثاء تنديدًا بالتدخل التركي.

وقال السيسي إن زيارته لليونان تُعدّ الثالثة خلال خمسة أعوام، وهي تعكس قوة العلاقات بين البلدين، مضيفًا خلال جلسة مباحثات ثنائية مع نظيرته اليونانية كاترينا ساكيللاروبولو بالقصر الجمهوري في أثينا أمس: أتفق معكم في أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين كان أمرًا يعكس حجم التفاهم وقوة العلاقات.

وتابع الرئيس المصري قائلًا: نقف إلى جانب اليونان ضد أي تصعيد أو عمليات استفزازية في شرق المتوسط أو مرتبطة بحدودها البحرية وفي إطار احترام قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية، وأتوافق معكم في أن مكافحة الإرهاب والتطرف ليست مرتبطة أبدًا بدين واحد أو مرتبطة بالأديان بصفة عامة، ولكن هي شكل من أشكال الانحراف الفكري ويؤدي إلى التطرف والإرهاب الذي نعاني منه جميعًا، ومن المهم أن هذا الأمر لا يتحوّل إلى الإساءة للأديان.

رئيسة اليونان

فيما صرّحت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو بأن العلاقات بين القاهرة وأثينا تم تتويجها بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، معلقة: وهو أمر مهم ليس للبلدين فقط، وإنما للمنطقة بشكل عام.

وقالت كاترينا ساكيلاروبولو: تحدثنا عن التصعيد الخطير من جانب تركيا والانتهاكات المستمرة التي تواصلها في المنطقة، وأيضًا العمليات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في البلدان الأخرى، منوّهة بأن القيم الدينية ليست لها أي علاقة أو مكان فيما يتعلق بالتعصب أو العنف.

عربدة تركيا

وأكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، للرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، خلال محادثة هاتفية أمس، أن الاتحاد الأوروبي سيسهم في الجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات القضية القبرصية بهدف تحقيق نتيجة ناجحة.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس، في بيان نقلته وكالة أنباء «سي إن إيه» القبرصية على موقعها الإلكتروني أمس، أن الرئيس أناستاسياديس أثار من جانبه قضية الاستفزازات التركية في الجزء المسيج من مدينة فاماجوستا المحتلة، وكذلك الأنشطة الاستفزازية غير القانونية التي تقوم بها، مؤكدًا ضرورة وقف مثل هذه الأفعال من أجل خلق أجواء مواتية لمواصلة المفاوضات بهدف إيجاد تسوية للقضية القبرصية.

ووفقًا لكوشوس، فقد أطلع بوريل الرئيس أناستاسياديس عما تم بحثه خلال محادثات هاتفية أجراها مع زعيم القبارصة الأتراك إرسين تتار. كما أبلغه بموقف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالجهود المبذولة لحل المشكلة القبرصية.

تظاهر القبارصة

يأتي هذا فيما تظاهر مئات القبارصة الأتراك في الشطر الشمالي من جزيرة قبرص الثلاثاء تنديدًا بالتدخّل التركي، وذلك قبل أيام من زيارة يعتزم الرئيس التركي أردوغان القيام بها إلى «جمهورية شمال قبرص التركية»، التي لا تعترف بها إلا أنقرة.

وردّد المتظاهرون، وبينهم عدد من قادة المعارضة، هتافات مناهضة لأنقرة من بينها «لا تدخّل بل إرادة حرّة» و«الحرية للجميع» و«في قبرص القرار للقبارصة».

وقال غولسن إرتشين، المتحدث باسم حركة «الديمقراطية والإرادة» التي نظّمت التظاهرة في الشطر الشمالي من نيقوسيا، آخر عاصمة مقسّمة في العالم: «نحن نقول لتركيا: لا يمكنكم أن تحكموا شمال قبرص من أنقرة!».

وشارك في التظاهرة الزعيم السابق للقبارصة الأتراك مصطفى أكينجي، الذي هزمه في الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي إرسين تتار المدعوم من أنقرة.

وجرت التظاهرة قبل أيام من زيارة يعتزم أردوغان القيام بها الأحد إلى الشطر الشمالي من قبرص الذي تحتلّه تركيا.

ويحتلّ الجيش التركي الثلث الشمالي من قبرص منذ 1974 حين غزا شمال الجزيرة ردّاً على انقلاب عسكري نفّذه قوميون بهدف ضمّ هذا البلد إلى اليونان.

وتمارس جمهورية قبرص المعترف بها دوليًا والعضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004 سيادتها على ثلثي الجزيرة الواقعين جنوب المنطقة العازلة الخاضعة لإشراف الأمم المتحدة. وباءت بالفشل آخر مفاوضات رسمية عقدت بين الطرفين القبرصيين، اليوناني والتركي، في عام 2017.