التوزيع الجغرافي للإصابات الـ5461 بكورونا.. 60% منها بجهتي البيضاء والرباط

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ5461 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 2246 حالة، من بينها 1872 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 1027 حالة جديدة، منها 395 حالة بسلا.

وبجهة الشمال، سجلت 471 حالة، منها 222 حالة بطنجة

وبجهة الشرق، سجلت 431 حالة، منها 224 حالة بوجدة.

وبجهة سوس ماسة، سجلت 356 حالة، منها 175 حالة بأكادير.

وبجهة مراكش آسفي، سجلت 342 حالة، منها 246 بمراكش.

وسجلت بجهة بني ملال خنيفرة 182 حالة، ثم 154 حالة بدرعة تافلالات، ثم 103 بجهة فاس مكناس، ثم 67 بالعيون الساقية الحمراء، و45ربكلميم واد نون، وبجهة الداخلة وادي الذهب سجلت 37 حالة.

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وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 5461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4892 حالة شفاء، و81 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 270626 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي، 745.2 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 15 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 221743 حالة، بمعدل تعاف يناهز 81.9 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4506 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1,7 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.