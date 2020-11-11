إثيوبيا تبلغ واشنطن بموعد انتهاء عملية "تجراي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن ومساعد وزير الخارجية الأمريكي تيبور ناجي، الأربعاء، الأوضاع الحالية في البلاد.

جاء ذلك في مكالة هاتفية بين الجانبين، اليوم الأربعاء، وفق بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية.

وأطلع موكنن، المسؤول الأمريكي على "أهداف" العملية العسكرية بإقليم تجراي، شمالي البلاد.

كما أبلغه بأن الحكومة ستنهي العملية بمجرد تدمير القدرات العسكرية لجماعة الجبهة الشعبية لتحرير تجراي، وإقرار سيادة القانون بالمنطقة.

وأضاف أنه شرح للمسؤول الأمريكي أيضًا حالة الطوارئ في إقليم تجراي والقضايا المرتبطة بذلك، حسب البيان نفسه.



من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي مجددًا أن السلام في إثيوبيا أمر لا غنى عنه لاستقرار المنطقة.

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء ، أعلن الجيش الإثيوبي أن قواته سيطرت على مدينة الحمرة وضواحيها في إقليم تجراي شمالي البلاد.



وقال اللواء محمد تسيما، المتحدث باسم الجيش الإثيوبي، إنه تمت السيطرة على مدينة حمرة وضواحيها بالكامل من قبل قوات الدفاع.

وأضاف أن الجيش يهاجم حاليا المنطقة الممتدة من حمرة إلى شرارو ويسيطر على مناطق مختلفة.

وتابع المسؤول العسكري أن وكالات الإغاثة التي ترغب في تقديم المساعدات للأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الجيش يمكنهم الاتصال بالهيئات الحكومية ذات الصلة.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أصدرت، الأربعاء الماضي، توجيهاتها لقوات الدفاع بالتدخل لحماية البلاد من هجمات جبهة تحرير تجراي، شمالي البلاد، عقب هجوم على معسكر للدفاع الوطني.



ودعا الاتحاد الأفريقي، الثلاثاء، إلى "وقف فوري للأعمال الحربية".