ترامب يغرد عن موعد نتائج الانتخابات ويلهب أنصاره

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدو أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لا يزال واثقا في إمكانية فوزه بالسباق الرئاسي، ليلهب حماس مؤيديه.

ونشر ترامب تغريدة عبر صفحته بموقع "تويتر" قال فيها "حققنا تقدما كبيرا والنتائج ستبدأ بالظهور الأسبوع المقبل وسنفوز".



وشكل ترامب فريقا لخوض معه معركته القضائية كمحاولة لقطع طريق الرئيس المنتخب جو بايدن إلى الرئاسة.

وقدم الفريق طعونا انتخابية تؤكد حدوث تزوير في الانتخابات التى انتهت بإعلان فوز جو بايدن، أملًا فى تغيير النتائج عبر اللجوء إلى المحكمة العليا المختصة بالفصل في هذه النزاعات.

وقام نجلا الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب جونيور (42 عاما) وإريك ترامب (36 عاما) بحملة لجمع التبرعات من أجل تمويل المساعي القضائية.

ويركز محامي ترامب الشخصي رودي جولياني، جهوده على ولاية بنسلفانيا حيث تقدم جو بايدن على الرئيس المنتهية ولايته بـ45 ألف صوت، وهو فارق لا يمكن لترامب التعويض عنه إذ تم حتى الآن فرز 98% من الأصوات.

لكن تقريرا لشبكة فوكس نيوز استطلع رأي خبراء قانويين قال إن المعركة التى تخوضها حملة ترامب تفتقد للأدلة المادية، على وجود تزوير حتى الآن.

وطالب الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، بإعلان فوزه بالانتخابات رسميا، لكي تبدأ عملية انتقال السلطة.

وقال مسؤول في الفريق الانتقالي إن إدارة الخدمات العامة يجب أن تقر بفوز بايدن في الانتخابات على الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وأكد المسؤول للصحفيين عبر الهاتف، بحسب رويترز، أن إدارة الخدمات العامة عادة ما تقر فوز المرشح الرئاسي عندما يتضح الفائز، وأضاف أن الفريق الانتقالي قد يتخذ إجراءات قانونية.