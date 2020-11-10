قرقاش يلتقي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تطرقت المحادثات إلى العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، إلى جانب عدد من القضايا الاستراتيجية.



وتضمنت المحادثات - التي جرت اليوم في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي - التشاور في ملفات التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة وآفاق تطوير هذه العلاقات المتميزة، فضلاً عن تعزيز الشراكات الحيوية في المجالات كافة.

وشملت المحادثات سبل التعاون وتنسيق الجهود في مواجهة جائحة كوفيد - 19 وسبل احتواء تداعياتها.

كما بحثت المحادثات بين الدكتور أنور قرقاش ومعالي جيمس كليفرلي، التطورات الإقليمية والاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، وأحدث المستجدات على الساحة الدولية.

وأشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية مع المملكة المتحدة ومستوى التنسيق المتميز بين حكومتي البلدين في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأكّد حرص دولة الإمارات وقيادتها على تطوير هذه العلاقة وتعزيزها باستمرار، مرحباً بالاهتمام الكبير الذي تبديه المملكة المتحدة لعلاقاتها الثنائية بدولة الإمارات العربية المتحدة على الصعد كافة.